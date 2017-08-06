Гончаренко: игроки ЦСКА должны были больше помочь Помазуну в защите

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 4-м туре РФПЛ.
«Мы должны были больше помочь Помазуну. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите.
Думаю, мы проиграли матч в первые 10 минут. Остальное время провели хорошо. С «Рубином» тяжело играть, когда счёт 0:0. А когда они ведут, то вообще сложно вскрывать. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов", — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут