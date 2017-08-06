Бердыев: кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что казанская команда ещё не та, которую он хотел бы видеть.
«Я благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча ещё раньше.
На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Ещё далеко не та. Дзагоев же сказал – надо ещё 10 игр», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Дзагоев: «Рубину» понадобится 7-10 туров, чтобы полностью понять Бердыева