175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бердыев: кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было

6 августа 2017, воскресенье. 19:33 Футбол

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что казанская команда ещё не та, которую он хотел бы видеть.

«Я благодарен ребятам за то, что мы сделали. Нам было тяжело, хотя в конце матча, кроме навалов, у ЦСКА ничего не было. По голевым моментам мы должны были решать судьбу матча ещё раньше.

На сколько процентов это уже та команда, которую мы хотим видеть? Ещё далеко не та. Дзагоев же сказал – надо ещё 10 игр», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

Дзагоев: «Рубину» понадобится 7-10 туров, чтобы полностью понять Бердыева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПФК ЦСКА ФК Рубин Алан Дзагоев Курбан Бердыев
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
20:28 Оздоев: перед игрой с ЦСКА мы не знали об отсутствии Акинфеева
20:24 Пономарёв: пусть с Помазуном поработают тренеры и психологи, ему сейчас тяжело
20:17 Женская сборная Нидерландов победила Данию в финале Евро-2017
20:11 «Зенит» — «Спартак»: фанаты хозяев растянули огромный баннер
20:02 «Бордо» сыграл вничью с «Анже» в первом туре чемпионата Франции
20:00 Каррера: при таком количестве болельщиков у «Зенита» будет 12-й игрок на поле
19:56 Гончаренко: возможно, Акинфеев выйдет в матче со «Спартаком»
19:55 Слёзы Кержакова, сильный град и другие фото с матча «Зенит» – «Спартак»
19:51 Гончаренко: что мне сказал Гранат? Такое не переводится
19:47 «Зенит» — «Спартак»: стадион «Санкт-Петербург» заливает дождём и засыпает градом
19:44 Бердыев: у «Рубина» ещё много проблем, но сейчас самое важное — победа
19:41 Кержаков – болельщикам «Зенита»: благодаря вам и партнёрам я стал футболистом
19:35 Жена Вернблума, замена Акинфееву и юбилей Дзагоева – в фотообзоре ЦСКА – «Рубин»
19:33 Бердыев: кроме навалов, у ЦСКА в матче с «Рубином» ничего не было
19:32 Гончаренко: игроки ЦСКА должны были больше помочь Помазуну в защите
19:27 Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кержакову «Воробьи могут спать спокойно»
19:26 Фурсенко: Кержаков — легенда «Зенита»! Мы били, бьём и будем бить соперников
19:22 «Рубин» победил ЦСКА в Москве благодаря дублю Жонатаса
19:15 «Сьон» с Митрюшкиным в составе уступил «Санкт-Галлену»
19:11 Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова
19:06 Конте: это уже 2-я игра после Кубка Англии, которую «Челси» завершал вдесятером
19:04 «Зенит» — «Спартак»: беспорядки у стадиона перед матчем
18:51 Маммана – в стартовом составе «Зенита» на игру со «Спартаком», Дзюба – в запасе
18:50 Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Зенитом»
18:49 Венгер: «Арсенал» хочет быть единым на протяжении всего сезона
18:43 «Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
18:41 «Арсенал» (Тула) — «Тосно» — 1:2. Видеообзор матча
18:40 «Краснодар» проведёт церемонию чествования Калешина, который завершил карьеру
18:32 Божович: почему пенальти бил Джорджевич? Потому что он забрал мяч
18:27 Витиньо: игроки ЦСКА подбодрят Помазуна, мы скажем ему слова поддержки
18:23 Оляс – о трансфере Неймара: если есть нефть и газ, вы можете позволить себе всё
18:07 «Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии
17:53 Щенников забил первый в карьере гол за ЦСКА в РФПЛ
17:50 «Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции
17:43 Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут
17:31 Бердыев: Дзагоев прав насчёт «Рубина», он может стать хорошим тренером
17:30 «Гремио» начал искать замену Луану, который может перебраться в РФПЛ
17:13 Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»
17:12 Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба
17:11 Червиченко: у «Спартака» хорошие шансы прервать череду унижений в Питере
17:10 Р. Гусев: в ЦСКА собраны более мастеровитые игроки, чем в «Рубине»
17:08 Парфёнов: пришлось встряхнуть игроков «Тосно» в раздевалке
17:04 Божович: «Спартак»? В РФПЛ можно обыграть любую команду
17:02 Арбитр Левников переведён в ФНЛ на несколько матчей
16:51 «Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент