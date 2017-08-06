Гончаренко: что мне сказал Гранат? Такое не переводится

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 4-м туре РФПЛ.
«У нас было очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт – и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, так тут ещё и в счёте повёл. В остальное время мы много и достаточно неплохо атаковали, могли забить больше одного мяча. Увы. Если вычеркнуть первые 11 минут, всё остальное было достаточно неплохо.
Раздражало ли, что игроки «Рубина» тянули время? В такие моменты может помочь только судья. К сожалению, с его стороны никакой реакции не было.
Что мне сказал Гранат? Такое не переводится", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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