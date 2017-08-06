Каррера: при таком количестве болельщиков у «Зенита» будет 12-й игрок на поле

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед гостевым матчем 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» поделился ожиданиями от встречи.
«Ещё не выходил на поле арены в Санкт-Петербурге, но думаю, это прекрасный стадион. Является ли он козырем для «Зенита»? Безусловно, на таком большом стадионе и при таком количестве болельщиков для соперника это будет 12-й игрок на поле. Конечно же, это им поможет.
Наш состав? Мы практически ничего не меняли, будем играть как обычно. Пашалич? Он не появился в стартовом составе, поскольку провёл только одну тренировку с командой. Однако его физическое состояние позволяет ему выйти на поле сегодня», — сказал Каррера в эфире «Матча».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.