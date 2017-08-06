Оздоев: перед игрой с ЦСКА в «Рубине» не знали об отсутствии Акинфеева

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от гостевой победы над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура РФПЛ. Футболист отметил, что в команде не знали о том, что место в воротах соперника займёт Илья Помазун, а не Игорь Акинфеев.
«С ЦСКА всем командам приходится усердно обороняться. Мы понимали, что нам нужно сегодня сделать. И нам всё сегодня удалось. После двух забитых мячей мы не стали расслабляться. Продолжили играть, прессинговать и биться на каждом участке поля. Мы не ориентировались на то, что у «армейцев» будет играть в воротах Помазун. Узнали об отсутствии Игоря Акинфеева буквально за несколько минут до матча.
Меня радует, что мы становимся единым целом. Выкладываемся и боремся в каждой игре. Прессу перед игрой мы не читали. Не знаем о том, что там говорил Алан Дзагоев о «Рубине». Не было никаких дополнительных установок», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.