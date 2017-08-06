Цакташ: с приходом Бердыева всё в «Рубине» изменилось в лучшую сторону

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1) в 4-м туре российской Премьер-Лиги.
«Очень довольны, что сегодня удалось победить. ЦСКА – хорошая команда, но мы сегодня сделали то, что от нас требовалось, показали характер.
Какие цели на сезон? «Рубин» должен играть в Европе. Курбан Бердыев многое поменял, пришли новые футболисты. В первых нескольких играх было тяжеловато, но сейчас у нас начало получаться. С приходом Бердыева всё изменилось в лучшую сторону. Он хороший тренер.
Мы не ожидали, что получится забить так быстро два гола. Но мы сюда ехали за победой. Такая цель у нас в каждой игре», — передаёт слова Цакташа корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Бердыев: у «Рубина» ещё много проблем, но сейчас самое важное — победа