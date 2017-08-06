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Хусаинов: Дзагоев и Березуцкий правильно обращались с замечаниями к Безбородову

6 августа 2017, воскресенье. 20:52 Футбол

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Владислав Безбородов в матче 4-го тура РФПЛ ЦСКА — «Рубин» (1:2).

«Безбородов спокойно отработал встречу, никаких проблем по ходу матча не возникло. Он полностью контролировал игровые моменты, за исключением некоторых тренерских хитростей. «Рубин» сегодня прекрасно исполнил одну такую. Конечно, когда поджимает время, команде не хватает кислорода, а игра идёт на удержание счета, тогда все средства хорошо. Но и хитрости надо уметь красиво провести, чтобы избежать дисциплинарных санкций. Но это же профессиональные футболисты, они любой жест краем глаза видят и всё понимают. А тут получилась ситуация, что игрока собираются менять, а он уходит на другую половину поля. Так что к Безбородову справедливо обращались с замечаниями и Дзагоев, и Березуцкий.

В такой ситуации опытный арбитр должен показать, что он лояльно настроен и прекрасно понимает, что это неспортивное поведение. Например, в момент следующего нарушения быстро прибежать на точку, где оно было зафиксировано, показать: «Я уже здесь, а вы ещё мяч не поставили. Сами же просили время не тянуть». Но это уже судейские тонкости. В основном претензий сегодня к Безбородову нет, он достойно провёл матч»», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Рубин Алан Дзагоев Василий Березуцкий Владислав Безбородов Сергей Хусаинов Футбольное судейство
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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