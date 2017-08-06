«Фратрия» — «Зениту»: не смогли набрать болельщиков?

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» ответило на вчерашний комментарий пресс-службы сине-бело-голубых, которая пошутила о том, что красно-белые не смогли продать все билеты из гостевой квоты на игру с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ.
Во «Фратрии» указали на пустые места на стадионе «Санкт-Петербург» и обратились в «Твиттере» к «Зениту» со словами: «Не смогли набрать болельщиков? Какой-то якобы самый популярный клуб страны вчера что-то писал про непроданные билеты в Москве. Сами свое всё реализовали?».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». После первого тайма счёт 2:0 в пользу питерской команды.