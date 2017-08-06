М'Вила: ЦСКА уже не тот, который был раньше, чемпионом он не станет

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Было сложно. Нам противостояла команда, которая много владела мячом. Но мы здорово оборонялись. Счастливы, что смогли так рано забить. Счёт доказал, что мы хорошая команда, которая умеет обороняться.
Я тянул время? Все игроки так делают. Если бы «армейцы» вели в счёте, то они бы тоже тянули время. Да ещё и один из футболистов соперника нанёс мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему «армейцы» были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа. Я просто дал отдышаться партнёрам по команде. У соперника был мяч — нам приходилось много бегать.
Может ли ЦСКА бороться за чемпионство? Игроки для этого у «армейцев» есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами.
Именно Бердыев звал меня в «Рубин». Мы все довольны, что он вернулся. У него репутация очень сильного тренера и в Европе, и во Франции. Его там многие знают. В России вообще его знает каждый, кто умеет играть в футбол. Надеюсь, с ним мы покажем лучшую игру, на которую способны.
Теперь мы очень хорошо обороняемся. Мы это делаем, как «Зенит». Так что теперь нам нужно просто организованно играть в атаке. У «Рубина» лучшая оборона в РФПЛ. По крайней мере, я так думаю. Но это не столько сама линия защиты, сколько командные действия — нападающие отрабатывают сзади, отбирают мячи. Если продолжим в том же духе, то смогу сказать, что мы движемся в правильном направлении.
Надеюсь, у нас получится добиться таких же результатов, как «Ростов». Хотя почему мы не сможем ещё больше? Надо пытаться. У нас прекрасный тренер. Он выведет нас на новый уровень», — передаёт слова М'Вила корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.