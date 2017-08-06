«Зенит» — «Спартак»: пресс-конференция после матча

«Чемпионат» представляет вашему вниманию прямой эфир с пресс-конференции после матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» с участием главных тренеров команд Роберто Манчини и Массимо Карреры.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. В составе победителей голы на счету Александра Кокорина, Доменико Кришито, Александра Ерохина и Далера Кузяева, а ещё один мяч провёл в собственные ворота голкипер красно-белых Артём Ребров. За «Спартак» отличился с пенальти Квинси Промес.

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