«Зенит» — «Спартак»: пресс-конференция после матча
Поделиться
«Чемпионат» представляет вашему вниманию прямой эфир с пресс-конференции после матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» с участием главных тренеров команд Роберто Манчини и Массимо Карреры.
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. В составе победителей голы на счету Александра Кокорина, Доменико Кришито, Александра Ерохина и Далера Кузяева, а ещё один мяч провёл в собственные ворота голкипер красно-белых Артём Ребров. За «Спартак» отличился с пенальти Квинси Промес.
Посмотреть видео можно во «ВКонтакте».
Комментарии
- 9 сентября 2026
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:33
-
00:32
-
00:29
-
00:27
-
00:21
-
00:07
-
00:06
- 8 сентября 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:55
-
22:29
-
22:28
-
22:19
-
22:18
-
22:18
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:36
-
21:34