Луис Адриано не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА из-за дисквалификации

На 91-й минуте матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1) судья Михаил Вилков показал красную карточку форварду красно-белых Луису Адриано и защитнику сине-бело-голубых Игорю Смольникову за потасовку.
Теперь обоим футболистам грозит дисквалификация на несколько матчей. Это означает, что Луис Адриано пропустит как минимум матч с тульским «Арсеналом» (9 августа) и дерби с ЦСКА (12 августа), а Смольников не сможет помочь «Зениту» во встречах РФПЛ с «Уралом» (9 августа) и «Ахматом» (13 августа).
Каррера: мне абсолютно не нравится то, что произошло в матче с «Зенитом»