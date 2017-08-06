Манчини: очень надеюсь, что сегодняшняя ситуация с крышей больше не повторится

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура РФПЛ. Матч прошёл при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург», но по ходу игры пошёл сильный дождь.
«Никакого секрета нет, это был сложный матч против хорошей команды, в котором нам получилось победить за счёт качественной игры Не все футболисты дошли до оптимальных кондиций, и нам предстоит большая работа. Маммана тренировался всю неделю, показал хороший уровень, и я не считаю рискованным решение выпустить его в стартовом составе. Игра длится 90 минут, и невозможно играть в одном стиле всё время. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом раскрылись. Но мы заслужили победу, играли против большой слаженной команды, которая заслужила победу в прошлом году.
Во втором тайме я действительно передал записку Кришито. Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались, и я хотел подсказать им, что нужно делать. Изменения в составе необходимы, когда такой график. Состав, который я выставил в четверг, был экспериментальным, я взял на себя определённый риск. Но всё было рассчитано.
Далер Кузяев – молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдаётся полностью. Но ему, как и многим другим есть, куда расти.
Я благодарю всех наших болельщиков за ту поддержку, что они нам сегодня оказали. Очень надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.