Каррера: Ребров? Когда команде забивают 5 голов, это вина всей команды

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» и прокомментировал игру голкипера своей команды Артёма Реброва. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Играли против сильной команды. В первом тайме пропустили из-за двух индивидуальных ошибок. Во втором тайме старались создавать моменты, но они были очень сильны на контратаках. Это и привело к такому проигрышу.
Манчини я поздравил. Они сыграли отличный матч. Мы с Манчини пересеклись только после финального свистка, больше я его не видел.
Мы должны идти вперёд. Уже через три дня очередной матч, мы должны работать и восстанавливаться.
Ребров пропустил пять мячей? Когда команде забивают пять мячей, это вина не вратаря, а всей команды», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».