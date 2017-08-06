Манчини: я не понимаю, почему мне задают столько вопросов о Кокорине

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ ответил на вопрос журналистов о форварде питерцев Александре Кокорине. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Мне задают много вопросов по Кокорину, я не понимаю почему. Он делает то, что должен – играет и забивает голы. Ему ещё нужно много работать и развиваться», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Манчини: очень надеюсь, что сегодняшняя ситуация с крышей больше не повторится