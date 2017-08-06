Кришито: это «Зенит» сегодня был очень сильным, а не «Спартак» слабым

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Мы очень довольны, но у нас мало времени, чтобы праздновать, потому как в среду у нас ещё один матч. Всегда удовлетворён, когда выигрываешь с таким счётом и у такого соперника. Очень рад, что удалось самому забить, ведь нечасто это делаю. Эти три очка очень важны. Конечно, «Зенит» сегодня был очень сильным, а не «Спартак» слабым.
Считаю, что Маммана провёл очень хороший матч, даже несмотря на ту ошибку, которую он совершил. Для него очень важно было отыграть все 90 минут.
Кержаков – это история клуба, настоящая легенда. Я очень горд, что играл с ним на поле какое-то время. Поэтому сегодня это настоящий праздник и для болельщиков, и для команды", — передаёт слова Кришито корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.