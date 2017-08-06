Терентьев: всегда приятно обыгрывать «Спартак». 5:0 уже было, теперь вот 5:1

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Всегда приятно обыгрывать «Спартак». 5:0 уже было, теперь вот 5:1. Все болельщики довольны. В конце хотел остановить Луиса Адриано — слишком быстро он бежал, а он мне ударил с локтя прямо по зубам. Даже шатается зуб чуть-чуть. Неприятно получилось.
В команде освоился ещё на сборах, сейчас притираемся. Всё нормально. Мне более привычно на позиции крайнего защитника, но первую игру играл в полузащите, сегодня даже куда-то в центр опустили. Главное – играть за «Зенит», за родной клуб", — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.