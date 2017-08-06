«Зенит» — «Спартак» — 5:1. Видеообзор центрального матча 4-го тура РФПЛ

«Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1.
В первом тайме голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Александр Ерохин. В середине второй половины игры Доменико Кришито и Далер Кузяев закрепили преимущество «Зенита». На 71-й минуте Квинси Промес с пенальти отыграл один мяч, однако вскоре голкипер «Спартака» Артём Ребров отправил мяч в собственные ворота после подачи Кришито.
В концовке встречи Луис Адриано и Игорь Смольников были удалены с поля из-за драки. Также стоит отметить, что во втором тайме за «Спартак» дебютировал хорватский новичок Марио Пашалич.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.