Терентьев: посмеялся над словами Рейнгольда, что «Спартак» разорвёт «Зенит»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев похвалил болельщиков после победы над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ и ответил бывшему нападающему «Спартака» Валерию Рейнгольду. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«На поле — в меньшей степени, а находясь на скамейке, прям радовался антуражу на стадионе. Даже хорошо, что крышу не закрыли, такая атмосфера больше нравится. И болельщики такие перформансы подготовили – просто красавцы!
Слова Рейнгольда перед матчем? Я над ними посмеялся", — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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