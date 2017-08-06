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Мостовой: что сказать про оборону «Спартака», если пропустили пять мячей

6 августа 2017, воскресенье. 23:15 Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московской команды от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Сегодня «Зенит» переиграл «Спартак» вчистую не только по результату, но и по игре. Это стало понятно уже после первого гола. А дальше петербуржцы просто реализовали все свои моменты. Было видно, что команда бежит, поэтому так и получилось. Они забивали, а вот красно-белые не смогли.

Что сказать про оборону «Спартака», если команда пропустила пять мячей и ещё три могла? Надо спросить у спартаковцев, как так у них получилось. Фактор домашнего для «Зенита» стадиона сегодня, конечно, тоже сыграл свою роль. Но эти ребята играли на самых разных аренах, поле везде одного размера, и трава зелёная. Поэтому на этом не стоит акцентировать внимание», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Александр Мостовой
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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