Кришито: в «Зените» особенно довольны, что выиграли с таким счётом у «Спартака»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Мы, конечно, все очень довольны, но у нас мало времени, чтобы праздновать. Уже скоро ещё один матч. Конечно, особенно довольны, что выиграли с таким счётом у такого соперника. У меня не так часто получается забивать. Рад этим трём очкам и важной победе.
Маммана, считаю, провёл отличный матч, несмотря на совершенную ошибку. Он сыграл хорошо, и для него это было важно», — передаёт слова Кришито корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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