Иванович: «Зенит» готовился к «Спартаку» очень серьёзно, сегодня мы вели игру

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Мы готовились к этой игре очень серьезно. У нас были хорошие моменты, «Спартак» мог ответить такими же. Мы контролировали игру, вели ее. Лишь во втором тайме минут на 10-15 темп нашей игры упал, но в остальное время преимущество было у нас. Манчини сказал, что специально мотивировать на большие игры футболистов не надо. Это один из самых важных матчей в сезоне, и у нас получилось показать хороший футбол.
Мы сегодня все сыграли хорошо. Когда все выполняют задание тренера, тогда у каждого все получается. Судейство? Я всегда повторяю одно: никогда не буду давать комментарии относительно рефери», — цитирует Ивановича сайт «Зенита».