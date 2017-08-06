Кузяев: после поражения в Лиге Европы в «Зените» был неприятный разбор полётов

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Было непросто. Считаю, мы добились победы за счёт самоотдачи. Вы сами видели, как команда билась. После поражения в Лиге Европы был неприятный разбор полётов. Но иногда такие поражения идут на пользу.
Сейчас в раздевалке тренер сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше. Нужно готовиться к следующему матчу. Очень благодарен болельщикам за признание. Так же — тренерскому штабу и партнёрам. Они все помогли мне адаптироваться. У нас хороший коллектив», — цитирует Кузяева сайт «Зенита».
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Иванович: «Зенит» готовился к «Спартаку» очень серьёзно, сегодня мы вели игру