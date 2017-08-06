Миллер: поздравляю многомиллионную армию фанатов «Зенита» с чемпионской игрой!

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником!» — цитирует Миллера официальный сайт «Зенита».
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