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Кавазашвили: не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол

7 августа 2017, понедельник. 00:25 Футбол

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ и игру голкипера красно-белых Артём Реброва.

«Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол. Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля. «Спартаку» надо задуматься, в чём причина спада. Они явно сбавили в движении. В прошлом сезоне Промес действовал из глубины, а Зе Луиш приносил очень много пользы, играя на острие. Сегодня Зе Луиша почему-то не выпустили на поле с первых минут.

«Зенит» выиграл за счёт мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть всё сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведёт поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Каррера: Ребров? Когда команде забивают 5 голов, это вина всей команды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Ерохин Александр Кокорин Анзор Кавазашвили Артём Дзюба Артём Ребров Зе Луиш Квинси Промес Олег Шатов
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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