Кавазашвили: не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ и игру голкипера красно-белых Артём Реброва.
«Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол. Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля. «Спартаку» надо задуматься, в чём причина спада. Они явно сбавили в движении. В прошлом сезоне Промес действовал из глубины, а Зе Луиш приносил очень много пользы, играя на острие. Сегодня Зе Луиша почему-то не выпустили на поле с первых минут.
«Зенит» выиграл за счёт мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть всё сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведёт поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.