Ильин: игрокам «Урала» кажется, что «Краснодар» нас чуть-чуть побаивается

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился впечатлениями от выездного матча 4-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«По большому счету, мы разочарованы. Одно очко или три – это большая разница. Пенальти? Все с ребятами посмотрели на повторе… Думаю, что большинство будет несогласных с пенальти. Это очевидно, что его не было.
В Екатеринбурге погода была 24 градуса максимум, а тут плюс 36. Не только нам было тяжело, ведь все мы в равных условиях. Но погода вносит свои коррективы, конечно. Я думаю, заметно, что некоторые игроки были истощены, особенно во второй половине.
Честно говоря, мы знаем, как играть с „Краснодаром“. Мы делали большую ставку на стандарты. В принципе, все так и срослось, как планировали. Пару секунд не дотерпели. На самом деле, чувствуем, что у нас получается играть с этой командой. Мне кажется, что „Краснодар“ нас чуть-чуть побаивается, как бы это странно не звучало», — цитирует Ильина Rusfootball.