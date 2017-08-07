Хидиятуллин: «Спартаку» не на кого перекладывать ответственность за поражение

Бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Сегодня «Спартаку» не на кого перекладывать ответственность за поражение. Претензий быть не может ни к судейству, ни к кому-либо еще. У красно-белых сегодня выпадал Глушаков, который пока никак не может отойти от Кубка конфедераций. Сказалась короткая скамейка – потеря Зобнина, Глушаков не в оптимальной форме, и сразу появляются проблемы в игре. Клубу необходимо усилить состав, особенно учитывая Лигу чемпионов. Но пока рано говорить, что это не тот «Спартак» и что все потеряно.
«Зенит» сегодня взял наглостью, характером и мастерством. С приходом Манчини игра преобразилась, действия «Зенита» становятся интересными и разнообразными. В отличие от команды Луческу, где результат чаще всего приносили забросы на Артема Дзюбу», — сказал Хидиятуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.