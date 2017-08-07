Луан: ничего не знаю об интересе ко мне со стороны «Спартака»

Нападающий «Гремио» Луан после победы своей команды над «Атлетико Минейро» (2:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Бразилии прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак».
«Я ничего не знаю об интересе «Спартака». Все мои мысли с «Гремио». Сейчас я сконцентрирован на ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Годой-Крус», — цитирует Луана Soccer News Grêmio.
Ранее сообщалось, что «Гремио» в связи с возможным уходом Луана начал рассматривать варианты по замене игрока. «Чемпионат» сообщал, что возможность приобретения Луана также рассматривает «Зенит». Санкт-петербургский клуб в ближайшие дни определится, делать ли бразильцам официальное предложение о переходе футболиста.
«Зенит» рассматривает вариант с Луаном, которого хочет приобрести «Спартак»