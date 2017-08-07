Классон: «Краснодар» недоволен качеством игры с «Уралом», что-то нужно менять

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).
«Мы очень недовольны качеством сегодняшней игры. Очевидно, что когда мы играем дома против команд, которые слабее, у нас с ними начинаются большие проблемы. И что-то нужно менять, что-то делать. Может, это вопрос тактики. А может, что нам нужен заряд спортивной злости. Нужно выходить на поле и бороться. Я не знаю, честно говоря, что нужно.
Не было ли сегодня недооценки соперника? Нет, без вариантов. Об этом вообще говорить не стоит. С „Уралом“ мы в последнее время сыграли много тяжелых игр», — цитирует Классона Rusfootball.
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