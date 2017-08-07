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Тарханов – о работе арбитра Николаева: таких судей надо убирать, очищать футбол

7 августа 2017, понедельник. 00:46 Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после гостевой ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 4-го тура РФПЛ раскритиковал работу арбитра встречи Алексея Николаева. При счёте 1:0 в пользу «Урала» хозяева сравняли после реализованного пенальти, который был назначен на последних секундах матча.

«Во втором тайме «Краснодар» нас поддавил территориально, но мы достаточно хорошо играли, атаковали. Удары не были голевым у соперника. Концовка огорчила, потому что пенальти дал судья ни за что. Сейчас посмотрели — вообще близко не было. Судьи все против повторов, а если бы посмотрели повтор, то никакого пенальти не было бы. В первом тайме нашего сбивали, был чистый пенальти, когда Мартынович не достал до мяча. А здесь симуляция, даже толчка не было, а он ставит на «точку». Таких судей надо убирать, очищать футбол.

Сейчас двух судей дисквалифицировали: который Хабаровску ни за что пенальти поставил, Турбин пенальти «Динамо» не дал. Нас Еськов с «Зенитом» просто убил. Очки вот они, здесь, а судья всё решает за команду.
Что сказал Николаеву и что он мне ответил? Он сказал, что пенальти 100-процентный. Я ответил: «Если у тебя это 100-процентный, то как ты вообще судить можешь, если не видишь, что там даже толчка не было?». Он оттолкнулся от нашего и упал», — цитирует Тарханова Rusfootball.

Классон: «Краснодар» недоволен качеством игры с «Уралом», что-то нужно менять
Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Урал Александр Тарханов Алексей Николаев Футбольное судейство
Новости. Футбол
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