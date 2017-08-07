«Зенит» выложил фото из раздевалки после разгрома «Спартака»: «Дай пять!»

В клубном «твиттере» «Зенита» появилась фотография игроков клуба из Санкт-Петербурга из раздевалки, сделанная после разгромной победы «Спартака» в центральном матче четвёртого тура РФПЛ. Питерская команда выиграла у гостей из Москвы со счётом 5:1, на фото футболисты пребывают в отличном расположении духа и показывают символичные жесты, посвящённые пяти голам в ворота спартаковца Артёма Реброва.
«Дай пять!», — таково содержание этого твита.
Посмотреть фотографию из раздевалки «Зенита» можно в «Твиттере».
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