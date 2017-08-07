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Кокорин — о победе над «Спартаком»: все видели, как было: раз, два, три, пять!

7 августа 2017, понедельник. 01:25 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «Спартаком» в домашнем матче 4-го тура РФПЛ. Матч завершился со счётом 5:1, Кокорин стал автором гола и голевой передачи.

«Как это было? Все видели, как было. Раз, два, три, пять! Пять голов дома, нереальная атмосфера. Даже комментировать излишне. Спасибо всем болельщикам, спасибо команде за нереальный матч. Счастливы, что всё получилось.

Очень приятно, что болельщики признали меня лучшим игроком июля. Для этого мы и работаем: чтобы радовать родных и тех, кто за нас болеет.

Что мне сказал Манчини? Ему не приходится ничего говорить. Такой матч! Было много разговоров, ждал этой игры. Не до конца был здоров в Москве, тогда проиграли, столько было разговоров нелепых о «Спартаке». Хотя они приезжают сюда, и все видят их игру. Счастливы, что забили им пять мячей. Все болели за нас, сегодня мы не могли даже сыграть вничью», — сказал Кокорин.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 – Кокорин – 36, 2:0 – Ерохин – 45, 3:0 – Кришито – 57, 4:0 – Кузяев – 63, 4:1 – Промес – 71 (пен), 5:1 – Ребров – 77 (автогол)
Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2
Источник: Официальный канал ФК "Зенит" в YouTube Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Кокорин
Новости. Футбол
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