Кришито: в матче со «Спартаком» мы видели настоящий «Зенит»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о победе над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ и отметил работу главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
«Манчини нас очень подробно готовит к каждому моменту и всё нам объясняет. Сегодня мы сыграли очень хорошо и прекрасно поняли тренера. Сегодня мы видели настоящий „Зенит“.
Более 53 тыс. болельщиков на матче? Мы очень благодарны болельщикам за то, что они нас поддерживали. Мы играем для них. Надеемся, что они всегда будут приходить и поддерживать нас», — сказал Кришито.