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Кришито: в матче со «Спартаком» мы видели настоящий «Зенит»

7 августа 2017, понедельник. 01:47 Футбол

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о победе над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ и отметил работу главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.

«Манчини нас очень подробно готовит к каждому моменту и всё нам объясняет. Сегодня мы сыграли очень хорошо и прекрасно поняли тренера. Сегодня мы видели настоящий „Зенит“.

Более 53 тыс. болельщиков на матче? Мы очень благодарны болельщикам за то, что они нас поддерживали. Мы играем для них. Надеемся, что они всегда будут приходить и поддерживать нас», — сказал Кришито.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 – Кокорин – 36, 2:0 – Ерохин – 45, 3:0 – Кришито – 57, 4:0 – Кузяев – 63, 4:1 – Промес – 71 (пен), 5:1 – Ребров – 77 (автогол)
Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Доменико Кришито Роберто Манчини
Новости. Футбол
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