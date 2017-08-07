Селюк — после победы «Зенита»: важно, чтобы «Бней Иегуда» не попала в РФПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы «Зенита» над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ пошутил по поводу недавнего поражения петербургской команды в Лиге Европы.
«Важно, чтобы „Бней Иегуда“ не попала в наш чемпионат», — написал Селюк в своём аккаунте в «Твиттере», намекая на недавнее поражение сине-бело-голубых от израильской команды на своём поле в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Кокорин — молодец. Манчини — его тренер», — также написал Селюк, отметив прогресс нападающего Александра Кокорина под руководством главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В матче «Зенит» — «Спартак» Кокорин забил гол и сделал голевую передачу.