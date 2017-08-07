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Романцев: я назвал бы поражение «Спартака» скорее уроком, чем трагедией

7 августа 2017, понедельник. 02:23 Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поражение столичной команды в Санкт-Петербурге в центральном матче 4-го тура РФПЛ. Спартаковцы уступили местному «Зениту» со счётом 1:5, специалист считает, что москвичам по итогам этой встречи нужно сделать выводы и продолжать бороться за верхние позиции в чемпионате.

«Даже в страшном сне подобное не могло привидеться! «Зенит» превзошёл «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку – быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

Стало ли понятно при счёте 3:0, что занавес опущен? К сожалению. В таких матчах чудеса – редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить ещё оставалось», — цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

«Проиграно сражение, но не война. И я назвал бы это поражение скорее уроком, чем трагедией. В прошлом сезоне «Спартак» был разгромлен «Крыльями Советов», которые ныне выступают в ФНЛ. И всё равно стал чемпионом. А сейчас уступил мощно укрепившемуся «Зениту». Надо делать выводы и идти вперёд», — подчеркнул Романцев.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Олег Романцев
Новости. Футбол
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