Бразилец Исмаэл оценил вероятность перехода в «Ахмат» в 99%

Бразильский полузащитник Исмаэл, принадлежащий в настоящее время шведскому клубу «Кальмар», подтвердил, что близок к переходу в «Ахмат».
«99 процентов, что я ухожу. Это произойдёт в течение ближайшей недели», — сказал 22-летний футболист 6 августа после матча 18-го тура чемпионата Швеции «Кальмар» — «Гётеборг» (1:0), отвечая на вопрос об интересе к нему со стороны «Ахмата».
Основная позиция Исмаэла — опорный полузащитник. За «Кальмар» он сыграл 114 матчей, забил 6 голов, сделал 13 голевых передач, получил 10 жёлтых карточек и 1 раз был удалён с поля. Рост футболиста — 169 см, вес — 68 кг.
«Кальмар» в нынешнем сезоне чемпионата Швеции после 18 матчей занимает 13-е место из 16 возможных.