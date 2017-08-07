Шалимов: «Краснодар» относится к судьям уважительно

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отказался комментировать судейство после домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). Его коллега наставник «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции выразил недовольство пенальти, назначенным в ворота екатеринбургской команды в концовке матча. Тарханов заявил, что футбол надо очищать от таких судей, как Алексей Николаев.
«Зачем это комментировать? Мы к судьям уважительно относимся, они делают свою работу, разбираться мы не будем», — сказал Шалимов.
Видео эпизода с назначением пенальти можно посмотреть в «Твиттере».
Тарханов – о работе арбитра Николаева: таких судей надо убирать, очищать футбол