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Шалимов: «Краснодар» относится к судьям уважительно

7 августа 2017, понедельник. 04:00 Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отказался комментировать судейство после домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). Его коллега наставник «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции выразил недовольство пенальти, назначенным в ворота екатеринбургской команды в концовке матча. Тарханов заявил, что футбол надо очищать от таких судей, как Алексей Николаев.

«Зачем это комментировать? Мы к судьям уважительно относимся, они делают свою работу, разбираться мы не будем», — сказал Шалимов.

Видео эпизода с назначением пенальти можно посмотреть в «Твиттере».

Тарханов – о работе арбитра Николаева: таких судей надо убирать, очищать футбол
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Урал Александр Тарханов Алексей Николаев Игорь Шалимов Футбольное судейство
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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