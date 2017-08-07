Павлюченко: 1:5 от «Зенита» — это несчастный случай. Ничего страшного

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о поражении красно-белых со счётом 1:5 от «Зенита» в гостевом матче 4-го тура РФПЛ.
«Бывают матчи, когда залетает всё. В воскресенье просто был день „Зенита“. Что ни удар, то гол. Даже Ребров не выручил.
«Спартак» спокойно держал мяч, контролировал игру, хотя в атаке мало что получалось. И вдруг посыпались голы… Во втором тайме «Зенит» выглядел уже на голову сильнее. Да и быстрее. Отмечу прекрасное взаимодействие футболистов. Несмотря на то что в команде много новичков, они здорово чувствуют друг друга. Ну а лучшим на поле был Кокорин. Он в отличной форме, на ходу, хорошо открывается.
1:5 — это несчастный случай. Ничего страшного. В чемпионате вся борьба впереди. Думаю, после такого поражения команда станет только сильнее. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше.
Очевидно, что за золото будут бороться пять команд – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Надеюсь, «Спартак» сумеет отстоять титул. По крайней мере, искренне ему этого желаю», — сказал Павлюченко.