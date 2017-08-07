Во Франции ограблен дом Пайета, игрок лишился двух коробок с драгоценностями

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет стал жертвой злоумышленников. В ночь на 5 августа в его дом проникли воры, которые вынесли две коробки с драгоценностями, пишет французское издание Le Monde. По предварительным данным, преступники проникли через незапертую дверь, в это время футболист спал и обнаружил пропажу лишь утром. Известно, что дом оборудован системой видеонаблюдения, но в ту ночь она не была включена.
Источники в полиции утверждают, что Пайет лишился драгоценностей на сумму порядка $ 100 тыс, однако сам футболист заверил, что их стоимость гораздо меньше.
«Учитывая ошибочную информацию, которая циркулирует в прессе, я хотел бы сказать следующее и, прежде всего, всех успокоить. Всё, что сказано или написано об этом инциденте и упомянутые суммы, — это чистое предположение и не отражает реального положения вещей.
Это правда, что произошёл инцидент, но моя семья и я в порядке. К счастью, это была небольшая кража, и никто не пострадал. Но всё сказанное о суммах — это чистое предположение», — написал Пайет в своём «твиттере».