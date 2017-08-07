Вигман: финал ЧЕ-2017 Нидерланды-Дания — отличная реклама женскому футболу

Главный тренер женской сборной Нидерландов Сарина Вигман прокомментировала победу над командой Дании (4:2) в финале домашнего чемпионата Европы — 2017 (4:2).
«Отличный финал. Обе команды жаждали показать хороший футбол и выиграть. Обе стороны продемонстрировали атакующий футбол и забили шесть голов. Матч получился захватывающим и стал отличной рекламой женскому футболу. Думаю, мы заслужили победу, но и сборная Дании доказала, что в финале оказалась не просто так», — приводит слова Вигман официальный сайт УЕФА.
Женская сборная Нидерландов победила Данию в финале Евро-2017