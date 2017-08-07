Венгер: у «Арсенала» слишком много игроков

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в составе его команды слишком много футболистов. По этой причине французский специалист намерен до закрытия трансферного окна продать нескольких игроков.
«Честно говоря, у нас слишком много игроков, так что позволим ещё кому-нибудь уйти. Излишняя конкуренция вредит команде, как и её нехватка», — приводит слова Венгера The Telegraph.
Этим летом из «Арсенала» ушли вратари Войцех Щенсны и Эмилиано Мартинес, а также форвард Яя Саного.
Ранее Венгер заявил, что форвард Алексис Санчес останется в команде.