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Агент: Милевский — спортивное достояние Украины и Беларуси

7 августа 2017, понедельник. 08:56 Футбол

Футбольный агент Александр Панков прокомментировал первые успехи своего клиента, нападающего Артёма Милевского, в брестском «Динамо».

«Хочу передать большой привет лучшим «футбольным экспертам» Украины и Беларуси. 285 минут на поле: 2 гола, 2 ассиста, 2 раза подряд лучший игрок матча. В последнее время появилось очень много «экспертов и знатоков футбола», которые хотят попиариться на имени Милевского. Говорят, что у Артема нет класса и нет мотивации играть футбол, выставляют в социальных сетях ссылки на «Википедию» о последних сухих сезонах Артема.

Я всем хочу передать большой привет и попрошу закрыть свои рты и хоть раз не язвить, а порадоваться и поддержать человека, который вам ничего плохого не сделал. Человека, который является легендарным украинским футболистом и спортивным достоянием Украины и Беларуси», — написал Панков на своей странице в «Инстаграме».

Милевский оформил дубль в составе «Динамо» из Бреста
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артём Милевский
Новости. Футбол
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