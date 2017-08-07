Судья матча «Динамо» — «Амкар» Турбин получил неудовлетворительную оценку

Как стало известно «Чемпионату», главный судья матча 4-го тура РФПЛ «Динамо» — «Амкар» (3:0) Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора встречи Александра Колобаева.
Ошибочными признаны два решения рефери в конце матча, когда сначала он не назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол на Гасилине, а затем в другом эпизоде не удалил футболиста «Амкара» Конде. Турбин не согласился с оценкой Колобаева и написал апелляцию. Теперь его работу оценит контрольно-квалификационная комиссия. Если она подтвердит оценку инспектора, то Турбин будет отстранён от работы на матчах РФПЛ и переведён в ФНЛ.
Уже точно известно, что он не будет работать в ближайшем туре РФПЛ, хотя до игры «Динамо» — «Амкар» его назначение планировалось.
На прошлой неделе от работы в РФПЛ был отстранён Кирилл Левников, ошибочно назначивший пенальти в ворота «СКА-Хабаровск» в матче с ЦСКА.