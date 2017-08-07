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Сабитов: для Манчини подвижный Кокорин предпочтительнее ледокола, как Дзюба

7 августа 2017, понедельник. 09:25 Футбол

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал игру «Зенита» в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком», которая закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.

«Зенит» мощный. «Спартак» — не команда пленных и не мальчик для битья. Красно-белые тоже выглядели хорошо, однако питерцы всё равно полностью их переиграли. На протяжении обоих таймов зенитовцы поддерживали очень высокий темп и при счёте 2:0 не остановились, а продолжили оказывать давление на ворота соперника и в итоге добились крупной победы. «Зенит» очень грамотно смотрелся тактически, произвёл хорошее впечатление и сделал большую заявку на чемпионство.

Тактическая грамотность в исполнении сине-бело-голубы выражалась в том, что Кокорину, который прибавляет от матча к матчу, была дана свобода перемещений по футбольному полю, он не был привязан к какой-то конкретной позиции, мы видели его по ходу встречи и справа, и слева. Плюс Александр старался открываться в свободные зоны и тем самым, на мой взгляд, здорово запутывал оборону «Спартака». Также отмечу постоянные подключения к атаке крайних защитников «Зенита» Смольникова и Кришито, которые не давали покоя своим визави Ещенко и Комбарову.

Для тактического рисунка Манчини такой лёгкий и подвижный нападающий, как Кокорин, является более предпочтительным вариантом, чем такой ледокол на острие атаки, как Дзюба. «Зенит» ведь сейчас не ищет длинными передачами высокого нападающего, который сбрасывал бы мячи быстрым инсайдам», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

Кокорин — после победы над «Спартаком»: я никогда не устану повторять
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Кокорин Артём Дзюба Равиль Сабитов Роберто Манчини
Новости. Футбол
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