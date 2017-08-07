Кьеллини — о «Милане»: с девятью новыми игроками скудетто не выигрывают

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил шансы «Милана» на победу в новом сезоне, а также назвал одного из главных претендентов на скудетто.
«Каждый год «Ювентус» находит в себе силы, ставит цели и достигает их, но делать это всё сложнее. Команды иначе настраиваются на тебя. Кто будет претендентом на скудетто? Наверняка «Наполи». У них хорошая команда, они выглядят сильными. «Милан»? Они приобрели девять новых футболистов. Невозможно выиграть скудетто, когда происходит столько изменений», — цитирует Кьеллини Calciomercato.com.
Чемпионат Италии стартует 19 августа. В этот день «Ювентус» сыграет против «Кальяри», а «Верона» примет «Наполи». Обновлённый «Милан» свой матч проведёт 21 августа против «Кротоне».
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