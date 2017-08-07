Лепёхин: Манчини даёт результат, какие к нему претензии? Вот это топ-тренер!

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал игру петербургского клуба в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком», которая закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.
«Очень доволен увиденным! Смотреть было очень приятно, интересно, понравилось качество игры, атмосфера на стадионе, да и результат меня вполне устроил (смеётся). Получил только положительные эмоции! Давно не видел настолько мотивированный „Зенит“. Победа питерцев абсолютно очевидна и объективна, хотя, наверное, пяти мячей „Спартак“ не заслуживал. Москвичи проводили не худший матч, смотрелись достаточно ровно, но потом полетели голы, счёт стал 0:4… А до этого игра была интересная, обоюдоострая, но „Зенит“ забивал, а „Спартак“ — нет.
Манчини даёт результат, какие могут быть к нему претензии?! (Смеётся.) Человек делает новую команду, он и до «Зенита» многое доказал. Вот это топ-тренер! Он это подтверждает и сейчас в России, подтверждал и ранее. Безусловно, нужно упомянуть и новых руководителей, генерального и спортивного директоров, потому что, на мой взгляд, питерцы проводят очень качественную селекцию.
Не хотел бы выделять кого-то конкретно. Возможно, отдельного упоминания заслуживает Далер Кузяев, который перешёл летом в «Зенит» из «Ахмата». Российский центральный полузащитник, и, наверное, ему наша поддержка нужна больше, чем иностранцам. А в целом, как я и сказал выше, питерцы здорово проводят селекцию, активно ведут себя на трансферном рынке, и все приобретения в данный момент смотрятся к месту", — цитирует Лепёхина Rusfootball.