Президент «ПСЖ»: «Барселона» помогла купить Неймара, несмотря на запрет Ла Лиги

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как состоялся переход нападающего Неймара из «Барселоны». Руководство Ла Лиги пыталось заблокировать трансфер, но сделка состоялась.
«Когда Ла Лига пыталась заблокировать трансфер Неймара, мне позвонили из «Барселоны» и сказали: «Давайте вместе решим вопрос». Я сказал, что мы готовы. Хочу поблагодарить «Барселону», их президента за то, что они сделали. Это один из лучших клубов в мире.
Я начал думать о том, как приобрести Неймара, ещё три года назад. Понадобился год, чтобы распланировать, как мы будем вести переговоры с «Барселоной». Две недели назад мы взялись за дело.
Было очень сложно осуществить трансфер. Мы не спали ночами. Поэтому я благодарю свою команду за проделанную работу. Многие не хотели браться за неё, но у нас была цель, и мы добились своего», — цитирует Аль-Хелаифи Goal.