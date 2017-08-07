КДК рассмотрит, как игроки «Амкара» выходили из автобуса перед игрой с «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания КДК по итогам матча 4-го тура РФПЛ «Динамо» — «Амкар».
«По матчу «Динамо» — «Амкар» мы рассмотрим, как футболисты «Амкара» выходили из автобуса из двух дверей. Также рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Динамо» — «Амкар», который 5 августа состоялся в Химках, завершился в пользу московского клуба (3:0).
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