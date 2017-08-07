Кержаков – фанатам «Спартака»: кому-то теперь и на стул нормально не присесть

Бывший нападающий «Зенита»Александр Кержаков ответил фанатам «Спартака», которые накануне посвятили экс-футболисту питерцев баннер: «Воробьи могут спать спокойно». Перед матчем 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» состоялось чествование Кержакова, который принял решение завершить игровую карьеру.
После игры экс-форвард питерцев оставил сообщение для фанатов красно-белых в «Инстаграме». Напомним, что «Зенит» добился крупной победы (5:1).
«Кому-то спокойный сон, а кому-то теперь и на стул нормально не присесть», — говорится в сообщении.
«Зенит» по итогам 4 туров набрал 12 очков и вернулся на первое место в Премьер-Лиге. «Спартак» (5) опустился на 10-е место.
«Что говорить? Сезон продолжается». Как «Спартак» молчал после «Зенита»
Чемпионы России все как один отказывались от интервью, проиграв в Петербурге, а «Зенит» смеялся над прогнозом Валерия Рейнгольда.