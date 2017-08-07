КДК рассмотрит сжигание атрибутики фанатами «Зенита» и «Спартака»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания КДК по итогам 4-го тура РФПЛ.
«По матчу „Локомотив“ — „СКА-Хабаровск“ мы рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» нецензурных выражений.
По матчу «Краснодар» — «Урал» мы рассмотрим оскорбительное поведение в отношении судейской бригады начальника команды «Урал» Григория Иванова после матча на поле и в подтрибунном помещении.
По матчу «Зенит» — «Спартак» мы рассмотрим скандирование нецензурных выражений болельщиками «Зенита», использование и бросание ими пиротехники, сжигание атрибутики футбольного клуба «Спартак» и демонстрацию несогласованного баннера. Также мы рассмотрим, как болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику, сжигали атрибутику «Зенита», также во время матча часть болельщиков находилась на защитных ограждениях стадиона", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
КДК рассмотрит сжигание фанатами «Зенита» атрибутики «Спартака»