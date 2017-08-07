Матч «Зенит» — «Спартак» самый посещаемый в РФПЛ с лета 2013 года

Игра 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Зенит» — «Спартак» (5:1), которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа, собрала на трибунах более 53 тыс. человек. Это лучший показатель для российского футбола, начиная с сезона-2013/14.
Что касается всей истории РФПЛ, то данный матч вошёл в топ-10 самых посещаемых игр, разместившись на 10-й позиции. А первые девять — за главным столичным дерби. Из них топ-3 выглядит так:
1. ЦСКА — «Спартак» (ЧР-2012/13) — 68 тыс. зрителей
2. «Спартак» — ЦСКА (ЧР-2007) — 65 тыс. зрителей
3. «Спартак» — ЦСКА (ЧР-2005) — 63 тыс. зрителей
Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском»
В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.